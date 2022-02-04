УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Водка из чашки оказалась в бутылочке": в Одесской области мать накормила младенца смесью с самогоном

4 февраля 2022, 17:50
Прослушать новость
Остановить

У ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, обнаружили на теле дерматит.

Мать утверждает, что перепутала водку с водой / Скриншот Telegram-канал 7 канал Одесса

В селе Исаево Одесской области Березовского района мать накормила ребенка детской смесью с самогоном. Медики обратили внимание, что младенец, которому исполнилось всего 20 дней, перестал набирать вес. Сама мать утверждает, что сделала это не специально. По ее словам, водку из чашки она перепутала с водой и налила в ковшик, после чего смесь попала в бутылочку. На теле у ребенка обнаружили дерматит.

Как сообщает Telegram-канал 7 канал Одесса, медицинские работники заподозрили неладное, когда увидели, что ребенок перестал набирать вес. Выяснилось, что в бутылочке для детского кормления оказался самогон.

Мать утверждает, что сделала это не специально, и перепутала водку с водой.

"Я никак не могла этого сделать. Водка была в чашке, я ее не понюхала и налила в ковшик. Думала, вылила воду, а там оказалась водка", - сказала она.

В ответ матери сказали, что она сделала две смеси с водкой, и еще одну на холодной воде.

Реклама

Как рассказали врачи, ребенок в непростом состоянии. На теле у него диагностировали дерматит.

Женщина рассказала, что сын родился от сожителя, который старше ее почти на 50 лет. Мужчина приютил ее с братом после интерната. Как поговаривают соседи, брат может быть настоящим отцом ребенка.

Читайте также:

viber
Одесская область ребенок
Сейчас вы просматриваете новость «"Водка из чашки оказалась в бутылочке": в Одесской области мать накормила младенца смесью с самогоном». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни Завершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успехЗавершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успех "Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВ Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогоде
18:07

Сказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходных

18:02

"Думайте о том, что едите": Клопотенко "просветил" украинцев в вопросах правильного питания

17:52

Обнаженная Надежда Мейхер едва прикрыла грудь пшеничными колосьями

17:50

"Водка из чашки оказалась в бутылочке": в Одесской области мать накормила младенца смесью с самогономВидео

17:35

Завернул полиэтиленовый пакет и прикопал, а мать молчала: в Донецке отчим убил 3-летнего мальчика

Реклама
17:00

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

16:55

"Нападение Украины" и сценарий военного вторжения России: в Британии заявили о новых планах Москвы

16:30

Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видеоВидео

16:29

Мощный удар по РФ: в США согласовали пакет жестких санкций из-за УкраиныВидео

16:20

Налоговая задолженность на предприятиях группы "Метинвест" отсутствует - документыФото

15:50

Самый красивый маникюр на День Валентина 2022, который заставит сердце биться сильнееФото

15:42

"Большая стройка" новой дороги в Одесский порт движется в режиме nonstopВидео

15:39

Финалист Голос.Діти и Лия Меладзе: что зрители увидят во третьем выпуске шоу Голос країни-12Видео

15:35

Топ-визиты серьезно снижают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля - КулебаВидео

15:10

Хурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожайВидео

14:44

В два раза дороже, чем в начале 2021-го: цены на сахар в Украине вновь "рванули" вверхВидео

14:15

Хирург объяснил, когда человеку могут отказать в проведении пластической операции

14:04

"Вы пугаете людей": охранник ТЦ в Одессе выставил за дверь девушку с ДЦПВидео

14:02

В "Дию" добавили функцию передачи техпаспорта другому человеку

14:01

Топливо по 40 грн: в Украине взлетели цены на бензин и дизельВидео

Реклама
13:50

Бойня в Днепре: мать нацгвардейца Рябчука выехала в РФВидео

13:27

Кто не пойдет в армию в 2022 году: перечень уволенных украинцевВидео

13:26

У Путина назвали главное условие для встречи с ЗеленскимВидео

13:19

Заговорил ребусами и приставал к "девочке": Тищенко попал впросак, выступая в КиевсоветеВидео

12:57

Волкер объяснил, почему Путин медлит с вторжением в УкраинуВидео

12:45

"Восхищен вашей выходкой": журналист Невзоров поддержал Данилко в скандале с песней про БандеруВидео

12:34

Нацгвардеец, устроивший кровавую бойню на Южмаше, отказался от своих показанийВидео

12:29

Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции - ЭрдоганВидео

12:20

Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

12:16

"Запугивание не работает": Кулеба объяснил проигрыш стратегии РФВидео

12:16

Буханка за 25,95 грн: в Украине цены на хлеб побили пятилетний рекордВидео

12:02

"Детей у меня не будет, удалили все органы": украинка обвинила врача в халатности

11:54

ЗСТ с Турцией: министр инфраструктуры раскрыл подробности

11:41

"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии

11:17

Боец ВСУ "взорвал" Сеть мощным пением трека "Братья украинцы"

11:15

В США раскрыли сценарий вступления Украины в НАТО без решения вопроса по Донбассу

11:11

ПриватБанк блокирует счета клиентов: требуют идти в отделение с документами

11:01

Современная альтернатива хирургии - в борьбе с раком простаты новости компании

10:31

YouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"

10:30

Youtube удалил каналы Перший незалежний и UkrLive, но они уже создали новые аккаунты

Реклама
10:29

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

10:26

Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба

10:04

У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

09:56

Иммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

09:53

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

09:21

Почему Белый дом сменил панику на милостьмнение

09:06

Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с ПутинымВидео

08:40

В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19

08:20

Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

08:18

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять