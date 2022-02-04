"Водка из чашки оказалась в бутылочке": в Одесской области мать накормила младенца смесью с самогоном

Мать утверждает, что перепутала водку с водой / Скриншот Telegram-канал 7 канал Одесса

В селе Исаево Одесской области Березовского района мать накормила ребенка детской смесью с самогоном. Медики обратили внимание, что младенец, которому исполнилось всего 20 дней, перестал набирать вес. Сама мать утверждает, что сделала это не специально. По ее словам, водку из чашки она перепутала с водой и налила в ковшик, после чего смесь попала в бутылочку. На теле у ребенка обнаружили дерматит.

Как сообщает Telegram-канал 7 канал Одесса, медицинские работники заподозрили неладное, когда увидели, что ребенок перестал набирать вес. Выяснилось, что в бутылочке для детского кормления оказался самогон.

Мать утверждает, что сделала это не специально, и перепутала водку с водой.

"Я никак не могла этого сделать. Водка была в чашке, я ее не понюхала и налила в ковшик. Думала, вылила воду, а там оказалась водка", - сказала она.

В ответ матери сказали, что она сделала две смеси с водкой, и еще одну на холодной воде.

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Как рассказали врачи, ребенок в непростом состоянии. На теле у него диагностировали дерматит.

Женщина рассказала, что сын родился от сожителя, который старше ее почти на 50 лет. Мужчина приютил ее с братом после интерната. Как поговаривают соседи, брат может быть настоящим отцом ребенка.

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