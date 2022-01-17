Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголя

В Украине подорожало спиртное / УНИАН

В Украине выросли цены на ликёроводочную продукцию. Подорожание произошло за последний год.

Соответствующую статистику опубликовала Государственная служба статистики Украины.

За 2021 год цены на алкоголь в Украине изменились в сторону увеличения, говорится в данных о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь минувшего года.

Подорожание алкоголя в Украине

стоимость водки повысилась на 1,7% до 94,2 гривен за 0,5 литра;

цены на пиво за год подскочили на 9,8% до 19,2 гривен за бутылку;

вино подорожало на 5,7%, до 70 гривен за бутылку 0,75 литра.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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