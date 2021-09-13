Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь

Сейчас документ находится на согласовании / УНИАН

Минэкономики разработало и направило на согласование проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь. Предполагается, что документ позволит легальным производителям повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проект также призван детенизировать рынок алкоголя. Все потому, что нелегальные производители продают алкоголь по минимальным ценам из-за использования сырья с "теневого" рынка, поэтому "белым" участникам сложно с ними конкурировать, говорится в документе.

"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта до экономически обоснованного", – рассказали в министерстве.

Минэкономики совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности, удельный вес объемов производителя на рынке и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными", – рассказал замминистра экономики Сергей Теленик.

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Сейчас документ находится на согласовании с другими органами власти.

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах

Ранее сообщалось, что продажа алкоголя и сигарет может быть запрещена в супермаркетах и продуктовых магазинах в Украине. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу грн.