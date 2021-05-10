В Украине взвинтят цены на алкоголь: сколько будем платить

Какими будут цены на алкоголь в Украине / УНИАН

В Украине в ближайшее время подорожают алкогольные напитки. Как говорят эксперты, цена в магазинах существенно изменятся.

Стоимость повысится примерно до 10%.

"Думаю, что потребление не уменьшится в связи с принятием данного постановления, потому что изменение цены на полке не будет кардинальным. 6%, 7% - это не кардинальные изменения", - сказал эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, передает Украина 24.

Эксперт сообщил, что доля нелегального рынка в Украине составляет 52-54% от всего потребляемого людьми алкоголя.

"Если двигаться просто в отсутствие антиалкогольных программ, как это делают все страны, то, увеличивая цену, мы просто будем увеличивать долю теневого алкоголя", - объяснил он.

Стоит отметить, что накануне Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.

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В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.

Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;

виски, ром и джин - на 5,9%;

коньяк и бренди - на 5,5%;

винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%;

цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются.

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