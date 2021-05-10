В Украине взвинтят цены на алкоголь: сколько будем платить

Сколько будут стоить алкогольные напитки в Украине после подорожания.
В Украине в ближайшее время подорожают алкогольные напитки. Как говорят эксперты, цена в магазинах существенно изменятся.
Стоимость повысится примерно до 10%.
"Думаю, что потребление не уменьшится в связи с принятием данного постановления, потому что изменение цены на полке не будет кардинальным. 6%, 7% - это не кардинальные изменения", - сказал эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, передает Украина 24.
Эксперт сообщил, что доля нелегального рынка в Украине составляет 52-54% от всего потребляемого людьми алкоголя.
"Если двигаться просто в отсутствие антиалкогольных программ, как это делают все страны, то, увеличивая цену, мы просто будем увеличивать долю теневого алкоголя", - объяснил он.
Стоит отметить, что накануне Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.
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В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.
Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:
- водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;
- виски, ром и джин - на 5,9%;
- коньяк и бренди - на 5,5%;
- винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%;
- цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются.
Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.