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Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты

9 февраля 2021, 20:36

По словам эксперта, весной в Украине подорожают овощи, в частности, традиционный борщевой набор.

В Украине резко подорожали продукты / pixabay

Экономист Олег Пендзин рассказал, почему в Украине подорожали продукты из потребительской корзины и к чему готовиться украинцам в будущем.

"Нас с вами не так волнует цифра на ценнике, как то, какую часть от дохода мы потратим на пропитание. Украинская семья тратит на продукты 50% дохода, тогда как в Европе – 12-18%. Цены одинаковые почти по всем позициям, а доходы намного меньше. Так что сама цифра ценника волнует нас только в том плане, что мы сравниваем доходы с расходами. В первую очередь мы думаем, насколько станем беднее из-за роста цен", - говорит эксперт.

По словам Пендзина, цены на продукты непосредственно зависят от зарплаты украинцев.

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"Цены, конечно, зависят от наших зарплат, и наоборот. К примеру, куриные яйца — в цене есть не только комбикорм, но и зарплата тех, кто работает, и так далее. Если три месяца назад яйцо стоило 1,70 грн, то сейчас 2,5 грн. Объективно, яйца не могут стоить на рынке меньше чем 35-36 гривен за десяток. Вот такая арифметика", — сказал он, передает Украина 24.

Экономист рассказал о темпах роста доходов населения в Украине.

"Если мы сравниваем доходы трудоспособного населения, то они растут. Минималка выросла на 24%, при том что экономика упала. Но зарплата в доходах составляет только 50%, остальное — пенсии и соцвыплаты, а там рост намного меньше. Мы видим ситуацию, что в целом доходы населения растут не такими темпами, как расходы этого же населения. К сожалению, бедные, пенсионеры, те, кто сидят на соцвыплатах, не имеют денег на пропитание", — сказал он.

Эксперт говорит, что в Украине при любых условиях в ближайшее время будут расти цены на продукты, но они будут удерживаться в пределах покупательной способности населения.

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Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

продукты питания цены на продукты Олег Пендзин
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