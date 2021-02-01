В Украине резко подорожают продукты

Цены на продукты снова взлетят / pixabay

В Украине весной 2021 ожидается повышение стоимости некоторых продуктов. Как говорят эксперты, вырастут суммы на 6% на зерновые, овощи и фрукты. Это произойдет вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур.

"В целом мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7-8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. В первую очередь может подорожать зерновая группа, не исключено краткосрочное сезонный рост цен на овощи и фрукты, которое традиционно проходит весной", – сказал советник по стратегическому развитию Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, пишет Оbozrevatel.

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По его словам, доля газа в структуре себестоимости по подавляющему большинству видов пищевой продукции не превышает 3-5%, поэтому прямое влияние будет незначительным, однако существенным оно станет в ресурсном секторе.

Как сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook, продукт №1 в Украине взлетит в цене.

"Серьезное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15%", - сообщил Дорошенко.

По его словам, Кабмин пытается найти решение для предотвращения "быстрого роста стоимости продукта №1", в том числе через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда. Но, как отметил Дорошенко, сделать это быстро не удастся: пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба "потребителя защищает декларирование цен торговлей".

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