В Украине резко подорожают продукты

В Украине уже весной значительно подорожают продукты питания, а также продукт №1 для украинцев.
В Украине весной 2021 ожидается повышение стоимости некоторых продуктов. Как говорят эксперты, вырастут суммы на 6% на зерновые, овощи и фрукты. Это произойдет вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур.
"В целом мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7-8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. В первую очередь может подорожать зерновая группа, не исключено краткосрочное сезонный рост цен на овощи и фрукты, которое традиционно проходит весной", – сказал советник по стратегическому развитию Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, пишет Оbozrevatel.
Читайте такжеОчередное подорожание: в Украине взлетят цены на хлеб
По его словам, доля газа в структуре себестоимости по подавляющему большинству видов пищевой продукции не превышает 3-5%, поэтому прямое влияние будет незначительным, однако существенным оно станет в ресурсном секторе.
Как сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook, продукт №1 в Украине взлетит в цене.
"Серьезное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15%", - сообщил Дорошенко.
По его словам, Кабмин пытается найти решение для предотвращения "быстрого роста стоимости продукта №1", в том числе через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда. Но, как отметил Дорошенко, сделать это быстро не удастся: пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба "потребителя защищает декларирование цен торговлей".
Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.