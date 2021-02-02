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"Золотые" яйца и гречка: на сколько в Украине взлетели цены на продукты

2 февраля 2021, 18:11
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В Украине уже подорожали молоко и яйца, но эксперты говорят, что это не предел.

Цены на продукты в Украине взлетят / pixabay

В Украине с начала 2021 года подорожали продукты. Сейчас за литр подсолнечного масла придется заплатить от 36 до 52 гривен, сахар в среднем стоит 27 гривен за килограмм, яйца — от 35 до 50 гривен за десяток.

Как сообщают в Государственной службе статистики, за 2020 год в Украине сильно подорожали крупы:

  • гречка — на 34,8% (с 27 до 37 грн за кг);
  • рис — на 4,8% (до 23,93 грн за кг);
  • манка —до 15,91 грн за кг.

Мука из пшеницы выросла в цене на 13,2% - до 12,70 гривен за килограмм, а вслед - продукты из муки.

Пшеничный хлеб за год подорожал на 11,8% - до 26,73 гривен за килограмм, батон - до 14,75 гривен за полкило.

Коснулось подорожание и макарон из мягких сортов пшеницы: килограмм обойдется в среднем 20,17 гривен.

Растут цены на мясо: говядина достигла 144,82 гривен за килограмм.

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Эксперты уже прогнозируют следующий рост цен на продукты весной 2021 года.

"Два фактора влияют не цену товара. Это удорожание нефти, а значит, и бензина, транспортные услуги стали дороже, соответственно, товары в магазинах стали дороже. И второй фактор, на который правительство не обращает внимания, - кого закрыли во время карантина, не дали работать? Малый бизнес. Если брать небольшие города, да и не только их, это конкуренция для крупных супермаркетов", - заявил эксперт Александр Савченко, передает телеканал Украина 24.

Как говорит эксперт Владимир Лапа, весной в Украине подорожает прежде всего зерновая группа, вероятный и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты. Также стоит ожидать рост цен на мясо из-за подорожания кормов для животных.

При этом специалисты говорят, после ощутимого подорожания яиц, их стоимость в дальнейшем существенно повышаться не будет.

Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Госстат продукты питания цены на продукты
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