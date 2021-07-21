Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах: в Украине предложили открыть спецмагазины

В Украине алкоголь могут запретить продавать в супермаркетах / Reuters

Продажа алкоголя и сигарет может быть запрещена в супермаркетах и продуктовых магазинах в Украине.

Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. Такие новации содержатся в законопроекте №5805, зарегистрированном народным депутатом от Слуги народа Георгием Мазурашу.

Нардеп выдвинул предложение о том, что продажа пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, вина, обычных и электронных сигарет, приспособления для курения без сгорания табака и аксессуаров для них может осуществляться только в специализированных торговых точках. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

В законопроекте предполагается, что в супермаркетах, продуктовых магазинах и точках, где продаются спортивные или детские товары, реализация алкогольной и сигаретной продукции будет категорически запрещена.

Мазурашу уверен, что его законопроект поможет Украине бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям, травмам и смертям. Законопроект уже передан на рассмотрение.

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Добавим, что согласно законопроекту, магазин или супермаркет, который решит продавать сигареты или алкоголь, может быть наказан взысканием в размере 21 тысячи 180 гривень.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий оценил вероятность радикального повышения цен на сигареты.

По словам "слуги народа", в Украине цена за пачку сигарет должна равняться 200 грн.