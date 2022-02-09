Бросила в холодном доме на двое суток: 5-летняя девочка попала в больницу из-за матери

5-летняя девочка провела двое суток в холодном доме, где ее саму оставила мать / Полиция Полтавской области, скрин из видео

В Полтавской области в селе Миргородского района полиция и специалисты службы по делам детей обнаружили в холодном неотапливаемом доме 5-летнюю ребенка, который находился там сам.

Как оказалось, мать оставила девочку одну в доме, и уже двое суток не возвращалась, сообщает полиция Полтавщины.

Ребенка осмотрел семейный врач, который диагностировал у него острое респираторное заболевание. Больную девочку забрали в больницу, где она будет находиться до полного выздоровления.

Тем временем полицейские сразу начали поиски 41-летней горе-матери. Установить ее местопребывание удалось полицейскому офицеру громады.

"Женщина раскаивается, обещает исправить свои ошибки и не допускать пробелов в воспитании дочери", – отмечают в полиции.

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В разговоре с полицейским мать отметила, что признает свою вину и больше так не будет делать.

Напомним, в Донецкой области в пожаре погибли двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и их отец. Выжила лишь 42-летняя мать детей, ее госпитализировали. Огонь вспыхнул из-за неисправного печного отопления.

Также ранее сообщалось, что в Одесской области 29-летняя мать поила младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ей плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси. Когда ребенка госпитализировали, мальчик весил еще меньше, чем при рождении.

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