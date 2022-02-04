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Девочку оставила мать, но ее решила удочерить чиновница: в Киеве скандал из-за опеки над ребенком

4 февраля 2022, 23:37
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Руководительницу службы по делам ребенка подозревают в подделке документов с целью удочерения 3-летней девочки.

Мать девочки спустя полгода обратилась в службу по делам детей и доказывает свое материнство / Скриншот ТСН

Глава одной из служб по делам детей в Киеве подозревается в подделке документов для того, чтобы удочерить 3-летнего ребенка. В прокуратуре считают, что она сознательно пошла на нарушение закона, поскольку знала информацию о розыске матери девочки. Чиновница обвинения отрицает и намерена обжаловать их в суде. Мать девочки, которая уже год живет в детдоме, ранее оставила ее у сожителя, а сама ушла и не вернулась. В службу по делам ребенка обратилась только после того, как ее маленькая дочь жила в детдоме уже полгода.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, руководительница службы по делам детей заявляет о своей правоте – инстанции не удалось установить биологических родителей девочки, поэтому ее можно удочерить. Мать, в свою очередь, утверждает, что такие действия совершались для того, чтобы отдать ребенка на усыновление людям, у которых есть деньги.

Сбежала от сожителя и оставила дочь на его попечение

Девочке Анне-Марии – 3 года. Ребенок уже год живет в детском доме. По словам 24-летней Натальи, однажды после ссоры, она решила уйти от своего сожителя, а дочь оставила с ним.

"У нас произошла ссора с побоями. В результате я от него сбежала. Мы с ним договорились: я не пишу заявление в полицию, а ребенок временно живет у него", - говорит женщина.

Спустя несколько недель мужчина позвонил в полицию и заявил, что у него нет денег на содержание чужого ребенка и попросил забрать девочку.

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"Он сказал, что в связи с материальным положением содержать чужого ребенка не может, поэтому обратился с просьбой его изъять", - рассказали в прокуратуре.

Девочку хотела удочерить чиновница – ее обвиняют в подделке документов

В то время, пока Наталью разыскивали правоохранители, над вопросами по опеке ребенка работала служба по делам детей. Руководительницу службы теперь подозревают в подделке документов, которые позволили бы женщине удочерить Анну-Марию.

В прокуратуре отмечают, что женщина решила действовать таким образом не ради денег.

"Это формальное преступление: безосновательно внесла в официальные запросы вымышленные сведения о дате рождения ребенка, получила недостоверные сведения о нерегистрации рождения и подготовила пакет документов на удочерение", - считают в прокуратуре

Позиция чиновницы

Руководительница службы по делам детей полагает, что претензии к ней лишены оснований. Она намерена обжаловать их в суде.

По ее словам, в ситуации, когда биологических родителей установить не удалось, ребенок может быть усыновлен.

"Установить биологическую мать и биологического папу нам не удалось. Поэтому ребенка зарегистрировали как такого, что родители неизвестны. И он может быть усыновлен ", - уверяет Оксана, которая приняла решение удочерить девочку.

При этом она добавила, что Наталья – родная мать ребенка – обратилась в службу только спустя полгода. Из этого следует вывод, что все 6 месяцев девочку не искали.

Версия матери

Как утверждает Наталья, новые документы для ребенка сделали для того, чтобы ее могли удочерить люди с деньгами.

"У этих людей, которые хотели удочерить ребенка, закончился год для усыновления, нужно было изготовить новые документы и "впарить" его людям, у которых были средства", - считает мать девочки.

Суд пока оставил дело об удочерении Анны-Марии без рассмотрения. Наталья доказывает свое материнство. Теперь она утверждает, что у нее появился новый сожитель – от него она ждет двойню, и теперь у нее есть куда забрать свою дочь.

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