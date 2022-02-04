Девочку оставила мать, но ее решила удочерить чиновница: в Киеве скандал из-за опеки над ребенком

Руководительницу службы по делам ребенка подозревают в подделке документов с целью удочерения 3-летней девочки.
Глава одной из служб по делам детей в Киеве подозревается в подделке документов для того, чтобы удочерить 3-летнего ребенка. В прокуратуре считают, что она сознательно пошла на нарушение закона, поскольку знала информацию о розыске матери девочки. Чиновница обвинения отрицает и намерена обжаловать их в суде. Мать девочки, которая уже год живет в детдоме, ранее оставила ее у сожителя, а сама ушла и не вернулась. В службу по делам ребенка обратилась только после того, как ее маленькая дочь жила в детдоме уже полгода.
Как говорится в сюжете ТСН.19:30, руководительница службы по делам детей заявляет о своей правоте – инстанции не удалось установить биологических родителей девочки, поэтому ее можно удочерить. Мать, в свою очередь, утверждает, что такие действия совершались для того, чтобы отдать ребенка на усыновление людям, у которых есть деньги.
Сбежала от сожителя и оставила дочь на его попечение
Девочке Анне-Марии – 3 года. Ребенок уже год живет в детском доме. По словам 24-летней Натальи, однажды после ссоры, она решила уйти от своего сожителя, а дочь оставила с ним.
"У нас произошла ссора с побоями. В результате я от него сбежала. Мы с ним договорились: я не пишу заявление в полицию, а ребенок временно живет у него", - говорит женщина.
Спустя несколько недель мужчина позвонил в полицию и заявил, что у него нет денег на содержание чужого ребенка и попросил забрать девочку.
"Он сказал, что в связи с материальным положением содержать чужого ребенка не может, поэтому обратился с просьбой его изъять", - рассказали в прокуратуре.
Девочку хотела удочерить чиновница – ее обвиняют в подделке документов
В то время, пока Наталью разыскивали правоохранители, над вопросами по опеке ребенка работала служба по делам детей. Руководительницу службы теперь подозревают в подделке документов, которые позволили бы женщине удочерить Анну-Марию.
В прокуратуре отмечают, что женщина решила действовать таким образом не ради денег.
"Это формальное преступление: безосновательно внесла в официальные запросы вымышленные сведения о дате рождения ребенка, получила недостоверные сведения о нерегистрации рождения и подготовила пакет документов на удочерение", - считают в прокуратуре
Позиция чиновницы
Руководительница службы по делам детей полагает, что претензии к ней лишены оснований. Она намерена обжаловать их в суде.
По ее словам, в ситуации, когда биологических родителей установить не удалось, ребенок может быть усыновлен.
"Установить биологическую мать и биологического папу нам не удалось. Поэтому ребенка зарегистрировали как такого, что родители неизвестны. И он может быть усыновлен ", - уверяет Оксана, которая приняла решение удочерить девочку.
При этом она добавила, что Наталья – родная мать ребенка – обратилась в службу только спустя полгода. Из этого следует вывод, что все 6 месяцев девочку не искали.
Версия матери
Как утверждает Наталья, новые документы для ребенка сделали для того, чтобы ее могли удочерить люди с деньгами.
"У этих людей, которые хотели удочерить ребенка, закончился год для усыновления, нужно было изготовить новые документы и "впарить" его людям, у которых были средства", - считает мать девочки.
Суд пока оставил дело об удочерении Анны-Марии без рассмотрения. Наталья доказывает свое материнство. Теперь она утверждает, что у нее появился новый сожитель – от него она ждет двойню, и теперь у нее есть куда забрать свою дочь.
Читайте также:
- В Украине закрывают детдома - куда отправят их воспитанников
- В Киеве из детдома похищен ребенок: фото подозреваемой
- Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара
- От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила: что известно о горе-матери из Кривого Рога
- Горе-мать не пускала детей в школу из-за фобии: новые подробности