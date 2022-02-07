Невероятная история близнецов: на Львовщине дети родились в разные дни и в разных местах

По месту жительства роженицы медики приняли ребенка, но только затем им сказали, что женщина беременна двойней.
Во Львовской области произошел необычный случай с роженицей. Женщина родила близнецов в разное время и в разных местах.
Девочка появилась на свет в селе у себя дома, а мальчик – во Львове в роддоме, пишет Вголос.
По словам фельдшера областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Леси Никулы, вызов поступил около полуночи.
В чем причина удивительных родов
По месту жительства роженицы медики приняли ребенка, но только затем им сказали, что женщина беременна двойней.
Врачи забрали роженицу на скорой во Львов, а для рожденной девочки вызвали еще один автомобиль.
В итоге брат и сестра родились в разные дни и в разных населенных пунктах.
"Девочка шла первой, родилась очень быстро. Мальчик уже был в седалищном положении, но тоже удачно родился в роддоме", – отметила Никула.
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Ранее сообщалось, что в одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла около 70 тысяч долларов.
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