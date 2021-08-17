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Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу

17 августа 2021, 11:49
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По меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины. Троих новорожденных удалось забрать и передать соцслужбам.

ребенок, младенец
Торговлю новорожденными замаскировали под суррогатное материнство / pixabay

В одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла около 70 тысяч долларов.

Как сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко незаконную торговлю новорожденными замаскировали под суррогатное материнство. Оперативники документировали преступную деятельность более двух лет.

Организатором преступной схемы был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем от детей "матери" отказывались, а родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины", - сообщил Клименко.

Как сообщал Главред, на Харьковщине дельцы также продавали иностранцам младенцев и делали все это под видом программы суррогатного материнства. Служба безопасности разоблачила незаконную схему.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей. В частности – руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

новости Киева полиция младенец
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