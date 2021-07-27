"Ребенок под ключ" за $60 тысяч: на Харьковщине разоблачили схему продажи детей за границу

СБУ разоблачила схему продажи детей за границу / Фото ведомства

На Харьковщине дельцы продавали иностранцам младенцев. Делали все это под видом программы суррогатного материнства. Служба безопасности разоблачила незаконную схему.

В СБУ выяснили, что в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей. В частности – руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины, передает пресс-служба ведомства.

Подробности о схеме

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 000 долларов. Все начиналось с того, что фигуранты помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это – основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее, по данным СБУ, искали кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали, а иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу. В пресс-службе отмечают, что также зафиксировали небрежное отношение медиков центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

За ребенка одного платили $60 тысяч / фото СБУ

Прошли обыски, фигурантам сообщили о подозрении

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Изъяли смартфоны и другую технику с доказательствами, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается их причастность к торговле людьми.

У фигурантов провели обыски / фото СБУ

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