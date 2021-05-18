В Херсонской области пастор заманивал наркоманов и алкоголиков в рабство

Под Херсоном пастор держал в рабстве десятки людей / Фото Нацполиции

Нацполиция разоблачила "реабилитационный центр для алко- и наркозависимых" в Херсонской области. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в самое настоящее трудовое рабство, пишет пресс-служба Нацполиции.

По данным Управления СБУ в Херсонской области, трудовой лагерь в Геническом районе организовал пастор местной церкви вместе с "коллегой" из временно оккупированного Крыма.

Проповедники заманивали алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Однако вместо медицинской и психологической терапии их ждала бесплатная "трудотерапия".

В так называемом реабилитационном центре, а по сути в рабстве находилось до 80 человек со всей Украины, в том числе из Крыма.

"Пациентов" заставляли трудиться на строительстве и по хозяйству. Пастор открыл в городе собственный цех по ремонту мебели, работать в нем также приходилось бывшим наркоманам. Деньги, полученные за выполненные ими заказы, присваивали организаторы "реабилитационного центра".

На территории центра силовики застали около 30 человек.

Следователи проверяют законность деятельности центра и берут показания у пациентов относительно насильного удержания и трудовой эксплуатации. Полиция начала уголовное производство по факту торговли людьми — ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.