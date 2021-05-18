УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Херсонской области пастор заманивал наркоманов и алкоголиков в рабство

18 мая 2021, 20:55

В так называемом реабилитационном центре, а по сути в рабстве находилось до 80 человек со всей Украины, в том числе из Крыма.

Под Херсоном пастор держал в рабстве десятки людей / Фото Нацполиции

Нацполиция разоблачила "реабилитационный центр для алко- и наркозависимых" в Херсонской области. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в самое настоящее трудовое рабство, пишет пресс-служба Нацполиции.

По данным Управления СБУ в Херсонской области, трудовой лагерь в Геническом районе организовал пастор местной церкви вместе с "коллегой" из временно оккупированного Крыма.

Проповедники заманивали алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Однако вместо медицинской и психологической терапии их ждала бесплатная "трудотерапия".

В так называемом реабилитационном центре, а по сути в рабстве находилось до 80 человек со всей Украины, в том числе из Крыма.

"Пациентов" заставляли трудиться на строительстве и по хозяйству. Пастор открыл в городе собственный цех по ремонту мебели, работать в нем также приходилось бывшим наркоманам. Деньги, полученные за выполненные ими заказы, присваивали организаторы "реабилитационного центра".

На территории центра силовики застали около 30 человек.

Следователи проверяют законность деятельности центра и берут показания у пациентов относительно насильного удержания и трудовой эксплуатации. Полиция начала уголовное производство по факту торговли людьми — ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

  • Ранее в Днепре разразился скандал: патрульный полицейский обвинил коллег в избиении. По его словам, коллеги избили его прямо в здании управления патрульной полиции – на глазах других правоохранителей. Однако на помощь парню никто не пришел. Свое обращение старший сержант патрульной полиции Максим Калиняк выложил в YouTube.
полиция рабство Херсонская область
Сейчас вы просматриваете новость «В Херсонской области пастор заманивал наркоманов и алкоголиков в рабство». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ники Минаж топлес публично вывалила огромную грудь на откровенном фотоНики Минаж топлес публично вывалила огромную грудь на откровенном фото Мерзнете? Вот что ваше тело пытается вам сказатьМерзнете? Вот что ваше тело пытается вам сказать Бывшая ведущая 1+1 стала спикером Украины на Евровидении 2021Бывшая ведущая 1+1 стала спикером Украины на Евровидении 2021 Медведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума ПутинаМедведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума Путина Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с УкраинойПредставительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной

Последние новости

21:43
Ученые создали первую действенную схему лечения от коронавируса
21:35
Валит деревья и крушит дома: обрушился самый мощный за 20 лет циклон Тауктае Фото Видео
21:18
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
21:18
В моде белые брюки, в которых можно выглядеть непринужденно и стильно одновременно Фото Видео
20:55
В Херсонской области пастор заманивал наркоманов и алкоголиков в рабство
Реклама
20:47
"Горячо": Надя Дорофеева показала трусики на провокационном фото
20:35
"Выбивал деньги": Степанов высказался об отставке и раскрыл подноготную работы в Минздраве Видео
20:26
Россия стянула к границам Украины 80 тысяч военных - Генштаб Видео
20:23
В МИД назвали главное условие для эвакуации украинцев из Сектора Газа Видео
20:11
В отставку хотят отправить еще одного министра, но "слуги народа" отрицают Видео
19:45
В НАТО сделали заявление об угрозе для Украины со стороны РФ Видео
19:40
Старшая дочь Поляковой показала, как правильно пить пиво
19:38
Подсчитаны колоссальные убытки Украины от запуска Северного потока-2 Видео
19:13
Полнолуние в мае 2021: когда Луна округлится, и как изменить свою жизнь Видео
19:13
Бывший тренер Владимира Кличко сделал сенсационное заявление о возвращении боксера на ринг Видео
18:29
Go-A ворвались в список лидеров Евровидения
18:21
Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать
18:18
Метинвест инвестирует в реконструкцию мариупольского пирса более 12 миллионов
18:10
Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая
17:58
"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку Видео
Реклама
17:32
Улучшение экологии Мариуполя: на меткомбинате Ильича завершился капремонт доменной печи
17:31
Дина Немцова развелась спустя год после свадьбы
17:27
Rockstar объявила точную дату выхода Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series Видео
17:17
Парламент уволил второго министра за день Видео
17:16
Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт Видео
17:08
Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка
17:03
Почему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит
16:43
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Видео
16:32
Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина Видео
16:30
Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"
16:30
В Укравтодоре пообещали сделать основные маршруты и транспортные развязки до конца 2024 года
16:03
Рецепт вкусного завтрака: невероятные панкейки, которые получатся у каждого Видео
15:50
Депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть: что изменится Видео
15:43
"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства Видео
15:40
Проведение на пароходе сделало "Молодость" известным на весь мир - руководитель фестиваля
15:25
Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость Видео
15:14
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Видео
15:11
В 2020-м число найденных программ для киберпреследования возросло в 1,5 раза - исследование
15:10
Руководитель "Молодости" рассказал, как в Киев приезжали легендарные французские актёры
14:49
Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения
Реклама
14:40
Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите Видео
14:35
Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов Видео
14:35
В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста Видео
14:14
В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента
14:08
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:58
На киевском кинофестивале "Молодость" дебютировали многие звезды мирового кинематографа – Халпахчи
13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне Видео
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять