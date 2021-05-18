"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства

Потерпевший старший сержант намерен обратиться к президенту и народным депутатам.
В Днепре разразился скандал: патрульный полицейский обвинил коллег в избиении. По его словам, коллеги избили его прямо в здании управления патрульной полиции – на глазах других правоохранителей. Однако на помощь парню никто не пришел.
Свое обращение старший сержант патрульной полиции Максим Калиняк выложил в YouTube.
Избиение копа в Днепре: что случилось
Калиняк рассказал, что избивали его в кабинете начальника управления патрульной полиции Вячеслава Маслюка. Тот вызвал патрульного к себе, чтобы зачитать ему приказ.
Когда Калиняк пообещал всё фиксировать на видео – двое его коллег выбили у него телефон, а его самого стали избивать. Причем в это время там находился еще и комбат 2-го батальона патрульной полиции.
К счастью, мужчине удалось вырваться и выбежать из кабинета. Он отделался разбитым лицом и уже вызвал следственно-оперативную группу.
Избиение копа в Днепре: что дальше
Потерпевший старший сержант намерен отправиться в Киев. Он хочет обратиться к президенту и народным депутатам, чтобы доложить им о коррупции, которая творится в полиции Днепра.
Избиение копа в Днепре: реакция общественности
В комментариях к видео люди пишут:
- С*ка, чего только в этом "недогосударстве" увидишь, это уже полный звиздец, чтоб полицейский бил своего коллегу. Ужас, в такой структуре каждый друг за друга должен стоять, а тут такое...
- А мы хотим, чтобы они простых людей не трогали, они своих лупят!!!
- Максим береги себя, пора всем задуматься об этой ситуации и сделать выводы, начать с себя и добиваться правды, вместе мы сила.
- Парень, держись, тебя поддерживают очень много людей, а это очень важно в твоей жизни!!!
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