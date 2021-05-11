На Закарпатье преступник устроил стрельбу по детям

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.
На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который устроил возле городом Иршава стрельбу по людям, среди которых были маленькие дети и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел в селе Собатин под Иршавой, где мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей.
"Вчера, 10 мая, около 22 часов позвонили жители села Собатин, недалеко от Иршавы, и сообщили, что неизвестный мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Меньше чем за час злоумышленника задержали в селе Сельцо. Им оказался 31-летний местный житель. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.
Кроме того, в машине у подозреваемого следователи обнаружили пистолет и патроны, разбросанные по салону. Происхождение оружия будет установлено после проведения экспертизы.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Машину у владельца изъято и помещено на штрафплощадку местной полиции.
Самого же злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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