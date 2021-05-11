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На Закарпатье преступник устроил стрельбу по детям

11 мая 2021, 22:16
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По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

оружие
На Закарпатье произошла стрельба / Открытые источники

На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который устроил возле городом Иршава стрельбу по людям, среди которых были маленькие дети и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в селе Собатин под Иршавой, где мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей.

"Вчера, 10 мая, около 22 часов позвонили жители села Собатин, недалеко от Иршавы, и сообщили, что неизвестный мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Меньше чем за час злоумышленника задержали в селе Сельцо. Им оказался 31-летний местный житель. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.

Кроме того, в машине у подозреваемого следователи обнаружили пистолет и патроны, разбросанные по салону. Происхождение оружия будет установлено после проведения экспертизы.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Машину у владельца изъято и помещено на штрафплощадку местной полиции.

Самого же злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Убийство в Казани - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Казани утром 11 мая произошла стрельба в школе. В результате погибли девять человек, уже известно о 32 случаях ранений.
  • Прибывшим на место вневедомственным сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого стрелка – им оказался бывший ученик этой школы, 19-летний студент Казанского университета ТИСБИ Ильназ Галявиев.
  • Позднее выяснилось, что он готовился к преступлению заранее и даже создал канал в соцсетях, где обещал "убивать биомусор и потом застрелиться".
  • Официальное руководство Татарстана объявило 12 мая днем траура.
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