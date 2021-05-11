"Я осознал, что я бог и монстр": стрелок объяснил, что случилось в Казани

Ильназ Галявиев объяснил, зачем устроил стрельбу в Казани / Скриншот видео

В соцсетях обнародовали видео допроса 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева, которого задержали за стрельбу в школе №175 в Казани. На его счету восемь погибших (в том числе и семеро детей).

На допросе парень объявил себя богом.

"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть", — пояснил Галявиев.

Читайте такжеБойня в Казани: СМИ узнали возможный мотив нападения на гимназиюПри этом он заявил следователям, чтоб не смели "мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню".

Кроме того, стрелок отказался от родителей. Свою мать он обозначил просто как "женщину, которая меня родила".

"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме. У меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу, от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", — заверил он.

Отметим, что у Галявиева было разрешение на оружие.

Справка. Гимназия в Казани №175 находится по адресу ул. Джаудата Файзи, 8, пишет edu.tatar.ru. Учебное учреждение было основано в 2006 году. В гимназии работали 57 педагогов, а учились 1 049 человек.