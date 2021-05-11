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Кровавая стрельба в школе в Казани: все подробности и фото

11 мая 2021, 11:23

Стрельба в Казани сегодня унесла жизни восьми человек, пострадавших – десятки.

В результате стрельбы в казанской гимназии погибли семеро детей
В Казани в результате стрельбы в гимназии погибли семеро детей / t.me/bazabazon

В российском городе Казань (столица Республики Татарстан) в гимназии №175 во вторник, 11 мая, произошла стрельба, по предварительным сведения, был взрыв, есть много жертв. Журналисты узнали, что стрельбу устроил Ильназ Ренатович Галявиев.

Жертвами стрельбы стали девять человек – один учитель и школьники, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник. Собеседник добавил, что задержан 17-летний парень.

Позже стало известно, что количество жертв возросло до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства в Минпросвещения Татарстана говорил, что в результате стрельбы пострадали более 30 человек.

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова поделились, что стрельба унесла жизни семи детей и учительницы, а пострадал 21 человек.

По сведениям Telegram-канала Baza, огонь открыл Галявиев, ему 19 лет.

"Сегодня утром молодой человек в черной одежде и маске зашел в здание гимназии… и открыл огонь из автомата…", – выяснили журналисты.

Злоумышленников могло быть двое.

Стрельба в Казани 11 мая – видео с места трагедии

В Сети показали видео, на котором видно, как был задержан Галявиев.

Стрельба в Казани – видео задержания подозреваемого

При задержании парень якобы утверждал, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Второго стрелка ликвидировали в здании школы, говорится в Telegram-канале Mash Iptash. На канале отмечается, что в школе могут находиться бомбы, найдены две растяжки.

Последствия стрельбы и взрыва в казанской гимназии – опубликовано видео

Потом в МВД Татарстана подтвердили, что был задержан один подозреваемый – Галялиев. В ведомстве добавили, что он совершил нападение в одиночку. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

После преступления в Казани ввели режим контртеррористической операции.

Татарстанские власти среду, 12 мая, объявили днем траура.

Справка. Гимназия в Казани №175 находится по адресу ул. Джаудата Файзи, 8, пишет edu.tatar.ru. Учебное учреждение было основано в 2006 году. В гимназии работали 57 педагогов, а учились 1 049 человек.

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