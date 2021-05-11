Кровавая стрельба в школе в Казани: все подробности и фото

Стрельба в Казани сегодня унесла жизни восьми человек, пострадавших – десятки.
В российском городе Казань (столица Республики Татарстан) в гимназии №175 во вторник, 11 мая, произошла стрельба, по предварительным сведения, был взрыв, есть много жертв. Журналисты узнали, что стрельбу устроил Ильназ Ренатович Галявиев.
Жертвами стрельбы стали девять человек – один учитель и школьники, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник. Собеседник добавил, что задержан 17-летний парень.
Позже стало известно, что количество жертв возросло до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства в Минпросвещения Татарстана говорил, что в результате стрельбы пострадали более 30 человек.
В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова поделились, что стрельба унесла жизни семи детей и учительницы, а пострадал 21 человек.
По сведениям Telegram-канала Baza, огонь открыл Галявиев, ему 19 лет.
"Сегодня утром молодой человек в черной одежде и маске зашел в здание гимназии… и открыл огонь из автомата…", – выяснили журналисты.
Злоумышленников могло быть двое.
Стрельба в Казани 11 мая – видео с места трагедии
В Сети показали видео, на котором видно, как был задержан Галявиев.
Стрельба в Казани – видео задержания подозреваемого
При задержании парень якобы утверждал, что по адресу своей прописки заложил бомбу.
Второго стрелка ликвидировали в здании школы, говорится в Telegram-канале Mash Iptash. На канале отмечается, что в школе могут находиться бомбы, найдены две растяжки.
Последствия стрельбы и взрыва в казанской гимназии – опубликовано видео
Потом в МВД Татарстана подтвердили, что был задержан один подозреваемый – Галялиев. В ведомстве добавили, что он совершил нападение в одиночку. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
После преступления в Казани ввели режим контртеррористической операции.
Татарстанские власти среду, 12 мая, объявили днем траура.
Справка. Гимназия в Казани №175 находится по адресу ул. Джаудата Файзи, 8, пишет edu.tatar.ru. Учебное учреждение было основано в 2006 году. В гимназии работали 57 педагогов, а учились 1 049 человек.