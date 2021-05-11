Появились новые подробности о студенте-убийце в Казани

Зачем стрелок устроил бойню в школе Казани / Reuters

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии Казани, должен был летом пойти служить в армию.

Как сообщают российские СМИ, Галявиев получил отсрочку до 30 июня на время учебы.

Сообщается, что молодой человек в марте должен был явиться в военкомат на медкомиссию, но не пришел. После этого руководству гимназии № 175 послали повторную повестку.

Сообщается, что в военкомате не знали, что ученика отчислили из учебного заведения за систематические прогулы.

Кроме того, разрешение на ружье студент получил две недели назад. По словам психиатра, которая выдала Галявиеву справку на получение оружия, никаких отклонений у парня она не нашла.

"В случае выявления малейших подозрений сразу отправила бы парня на расширенное медицинское обследование", - заявила врач следователям.

Также женщина призналась, что не помнит каких-либо индивидуальных особенностей, так как "через нее за один день проходит очень большой поток людей".

Мать Ильназа Галявиева рассказала, что видела ружье в доме, и знала, что сын получил лицензию на хранение оружия. Она отметила, что была против, однако повлиять не смогла.

"Не лезь, я буду охотиться", - передала она слова сына, когда тот принес ружье.

Также стало известно, что перед тем, как пойти сегодня в гимназию, Галявиев попытался поджечь квартиру, в которой жил.

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