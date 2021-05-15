Под Хмельницким отец издевался и избивал детей раскаленной кочергой до страшных ожогов

Отец избил собственных детей кочергой / cheboksary.ru

В Хмельницкой области задержали 37-летнего отца, который "воспитывал" детей раскаленной кочергой.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области, об обнаружении следов побоев и сильных ожогов на теле детей в полицию сообщила сотрудница поселкового совета.

Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили, что 37-летний местный житель избил раскаленной кочергой своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь.

"Как выяснилось, сожительница, которая не является биологической матерью побитых детей, пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их успокоить, отец взял кочергу, разогрев ее в печи и избил детей. В результате такого "воспитательного" процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины", - говорится в сообщении.

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По факту избиения детей открыто уголовное производство. Все пятеро детей, которые воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъятые у родителей, и сейчас находятся в больнице.

Позже в полиции добавили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора и взял под стражу 37-летнего жителя Хмельницкой области, который избил своих детей кочергой.

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