Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка

Люк вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло транспортного средства сзади и убил ребенка на месте.
Трагедия произошла во Львове. Вечером в воскресенье, 21 марта, из-за опрокидывания крышки канализационного люка погиб десятилетний мальчик. Крышка вырвалась из-под колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.
Медики уже ничем не смогли помочь ребенку. Трагический случай произошел примерно 21:50, возле авторынка на улице Зеленой, сообщает ZAXID.NET. О трагическом случае вначале написали в соцсетях очевидцы, подчеркивая, что люк пробил лобовое окно в автомобиле.
В полиции Льова подтвердили, что такой случай был, однако больше деталей о нем не рассказали.
По информации издания, в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади. Люк вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло транспортного средства сзади и убил ребенка на месте.
Подчеркивается, что на место аварии ночью выезжали также первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. По словам Москаленко, по факту трагедии мэрия начала служебное расследование.
"Соболезнования родным мальчика, который погиб", – написал чиновник в Facebook.
Также стало известно, что поскольку одним из участников аварии является работник ГСЧС, то его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.
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