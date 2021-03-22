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Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка

22 марта 2021, 08:24
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Люк вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло транспортного средства сзади и убил ребенка на месте.

Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка / Варта 1

Трагедия произошла во Львове. Вечером в воскресенье, 21 марта, из-за опрокидывания крышки канализационного люка погиб десятилетний мальчик. Крышка вырвалась из-под колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.

Медики уже ничем не смогли помочь ребенку. Трагический случай произошел примерно 21:50, возле авторынка на улице Зеленой, сообщает ZAXID.NET. О трагическом случае вначале написали в соцсетях очевидцы, подчеркивая, что люк пробил лобовое окно в автомобиле.

В полиции Льова подтвердили, что такой случай был, однако больше деталей о нем не рассказали.

По информации издания, в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади. Люк вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло транспортного средства сзади и убил ребенка на месте.

Подчеркивается, что на место аварии ночью выезжали также первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. По словам Москаленко, по факту трагедии мэрия начала служебное расследование.

"Соболезнования родным мальчика, который погиб", – написал чиновник в Facebook.

Также стало известно, что поскольку одним из участников аварии является работник ГСЧС, то его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.
  • В Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.

ДТП ГСЧС новости Львова
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