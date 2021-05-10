Во Львове выпал из окна и разбился насмерть двухлетний ребенок / Google Maps

Утром понедельника, 10 мая, c восьмого этажа дома во Львове выпал двухлетний ребенок, который от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщает портал Варта со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что несчастный случай произошел в девятиэтажном жилом доме под номером 392 на улице Шевченко. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, которые должны установить обстоятельства несчастного случая. И изначально была информация, что девочку выкинула из окна восьмого этажа мать, которая страдает от психических заболеваний. Но в полиции эту информацию не подтвердили.

Позднее Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в Facebook нижеследующий текст.

"Следствие, которое на месте не подтвердило то, что женщина выбросила ребенка. У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно вышла и уходила в неизвестном направлении. Сейчас, при разговоре с ней и по ситуации в квартире подтверждения, что она это сделала не имеет у следствия", — сообщил он.

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