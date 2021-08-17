Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался

Младенец умер на месте / pixabay

Страшная трагедия в российском Стерлитамаке. 29-летняя роженица выбросила из окна роддома чужого новорожденного малыша. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Как пишет Telegram-канал Baza, некоторое время женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере, однако медики ее выписали и выдали справку, что опасности для окружающих она не несёт.

"Спустя пару часов после операции кесарева сечения одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа", - сказано в сообщении.

После этого ужасного случая ребенка женщины изолировали от нее. Полиция начала проводить следственные действия.

Напомним, в Одессе из окна третьего этажа выпал семилетний ребенок. Мальчик погиб до приезда медиков. Происшествие произошло, когда родителей не было. Кроме погибшего мальчика, в квартире было еще двое детей. Родители отошли и оставили их одних.

Также ранее в Днепре мальчик шести лет выпал из окна кухни, расположенной на четвертом этаже. В квартире вместе с ребенком были мама и тетя. Именно к последней пострадавший пришел в гости. Ребенок оперся на москитную сетку. Но из-за того, что окно было открытым, она не выдержала и он сорвался вниз.