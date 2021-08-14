Оставили в квартире одних: на отдыхе в Одессе из окна третьего этажа выпал ребенок

Мальчик выпал из окна / pixabay.com

Ужасная трагедия в Одессе. Из окна третьего этажа выпал семилетний ребенок. Мальчик погиб до приезда медиков.

Как пишет Telegram-канал "Новости Одессы", беда случилась в субботу, 14 августа в 36 Жемчужине в Аркадии. В этот день семья только приехала из Киева на отдых.

"Семья из Киева приехали на отдых и сняли квартиру на третьем этаже. 7 летний мальчик залез на окно и вот печальный результат", - указано в сообщении.

Происшествие произошло, когда родителей не было. Кроме погибшего мальчика, в квартире было еще двое детей. Родители отошли и оставили их одних.

Напомним, ранее в Днепре мальчик шести лет выпал из окна кухни, расположенной на четвертом этаже. В квартире вместе с ребенком были мама и тетя. Именно к последней пострадавший пришел в гости. Ребенок оперся на москитную сетку. Но из-за того, что окно было открытым, она не выдержала и он сорвался вниз.

Также ранее в Одессе трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, но чудом выжила, упав на клумбу.