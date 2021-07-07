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Очень хотел домой: львовянин сорвался с балкона, пытаясь попасть в свою квартиру

7 июля 2021, 18:28
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Он пытался перелезть через соседский балкон в свою квартиру.

балкон
Мужчина просто забыл ключи от дома / 1gs.ru

Во Львове с балкона третьего этажа выпал 30-летний мужчина, который пытался попасть домой. Он забыл ключи от квартиры и перелазил через соседский балкон в свое жилище.

В пресс-службе ГУНП Львовской области рассказали, что инцидент случился в среду, 7 ибля, около полудня в жилом доме на улице Лобачевского.

"Он не удержался и упал с высоты третьего этажа, получив при этом телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Ведутся следственные мероприятия.

Читайте также"Сосед, падло": в Киеве мужчины затеяли стрельбу с балкона, опубликовано видеоНапомним, украинка Анжелика Срабьянц упала с балкона в Стамбуле и погибла после ссоры с парнем-турком. Момент трагедии попал на видео, и в сети появились кадры с последними минутами жизни 33-летней женщины.

После гибели украинки полиция задержала бойфренда Бурака Эрджана, по подозрению в умышленном убийстве. В зале суда мужчина рассказал, что в тот день пара отправилась в ресторан, где пообедали и выпили алкоголь. В это время между ними вспыхнула ссора из-за ревности.

Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей Бурак Эрджан. Турецкие СМИ писали, что квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина.

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