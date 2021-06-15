Ужасно кричала перед падением, а турок снимал на видео: детали гибели украинской модели в Турции

Модель Анжелика Срабьянц / Instagram

В Турции после падения с балкона погибла 33-летняя украинская модель из Сум Анжелика Срабьянц. Но друзья девушки не верят в то, что она могла пойти на самоубийство, сообщает Обозреватель.

По их словам, бойфренд Анжелики по имени Бурак Эрджан был ревнивым и жестоким человеком. Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей. Пара серьезно поссорилась, когда на такси возвращались домой из ресторана. Девушка даже рассекла парню бровь.

На допросе Эрджан заявил, что в квартире были только они вдвоем. Их ссора на почве ревности началась еще в ресторане, где они ужинали, пили алкоголь и веселились. Выяснение отношений продолжилось в такси, а потом и дома. Бурак заявил, что обнаружил девушку повисшей на балконе после того, как вышел из ванной.

По словам мужчины на допросе, он хотел спасти Анжелику, но ее рука выскользнула и девушка выпала.

По сообщениям турецких СМИ, в квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина. На кадрах Анжелика якобы держится за перила балкона и кричит: "Бурак, Бурак", "пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". После это Анжелика срывается и с ужасным криком летит вниз.

Бурак Эрджан/ Instagram

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Напомним, ранее украинская модель Анжелика Срабьянц сообщала о том, что 11 июня она упала с балкона пятого этажа дома в жилом комплексе в Стамбуле.

Девушка умерла во время нахождения в карете скорой помощи от многочисленных травм, полученных после падения.