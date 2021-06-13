В Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщиком

В Турции трагически погибла украинская модель / Instagram Анжелика Срабьянц

В Турции трагически погибла украинская модель Анжелика Срабьянц. 11 июня она упала с балкона пятого этажа дома в жилом комплексе в Стамбуле. Девушка умерла во время нахождения в карете скорой помощи от многочисленных травм, полученных после падения.

Выяснилось, что перед смертью украинская модель поссорилась со своим парнем - турецким дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, с которым они уже длительное время жили вместе, пишет издание Страна.

Возлюбленный Анжелики рассказал, что вечер перед трагическим случаем, пара провела в ресторане – они поужинали и выпили спиртного. По дороге домой влюбленные начали ссориться: модель ударила бойфренда кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

Как утверждает дрессировщик, в квартире они продолжили выяснять отношения друг с другом. Затем он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. По словам Бурака, он схватил ее за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась.

"Эрджан утверждает, что зайдя в квартиру, спор продолжился, он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. И что он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!" (Please! - они общались на английском языке). Это было ее последнее слово. На видео виден момент падения. Вопрос в том, почему Эрджан записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку. В их квартире обнаружили наркотики. Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены", - рассказал изданию источник в правоохранительных органах Стамбула.

Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве / Instagram Бурак Эрджан

На данный момент Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве. К тому же в их квартире обнаружили наркотики.

Ранее в Турции нашли мертвой украинку, которая пропала в начале мая. Тело 42-летней альпинистки из Одессы Яны Кривошеи обнаружили возле вершины горы Геиксивриси в пятницу, 28 мая. Она упала с отвесных скал и погибла.