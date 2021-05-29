В Турции нашли тело пропавшей в начале мая украинки

Яна Кривошея погибла в Турции / Фейсбук Яны Кривошеи

В Турции нашли мертвой украинку, которая пропала в начале мая. Тело 42-летней альпинистки из Одессы Яны Кривошеи обнаружили возле вершины горы Геиксивриси в пятницу, 28 мая.

Как сообщает Украинский портал Турции в Facebook и турецкое издание AntalyaHakkinda, одесситка упала с отвесных скал и погибла.

"В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", – говорится в сообщении.

После того, как тело погибшей альпинистки было снято со скал командой поисково-спасательных служб, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Отметим, ранее брат альпинистки Яны Кривошеи, которая пропала в горах в Турции, был склонен к версии похищения девушки. Однако спасатели осмотрели гору и все подходы к ней, но не нашли никаких следов.

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