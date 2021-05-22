Убийство украинки в Италии: тело нашли спустя полгода

В Италии нашли тело Кристины Новак / Скриншот с chilhavisto.rai.it

В итальянской провинции Пиза в доме, расположенном возле коммуны Кастельфранко-ди-Сотто, нашли тело 29-летней украинки из Одессы Кристины Новак.

Тело Новак было завернуто в целлофан, пишет iltirreno.gelocal.it со ссылкой на сведения правоохранителей.

По данным издания, украинку опознали по кольцу, которое у нее было на среднем пальце левой руки.

Также найден пистолет – оружие находилось в канале.

Новак найдена мертвой недалеко от того места, в котором жила, говорится на ilmessaggero.it. Правоохранители установили, что на том месте мобильный украинки перестал передавать сигналы.

Напомним, Кристина Новак пропала в Италии в ноябре 2020 года. Девушка жила в поселке Ориентано вместе с 41-летним сожителей. Украинка пропала после того, как ее сожителя задержали за хранение оружия и наркотиков.

Позже был задержан сосед Новак – татуировщик Франческо Лупино. Его считают подельником сожителя украинки и обвиняют в ее убийстве. Задержанный утверждает, что невиновен.

СМИ узнали, что после исчезновения Новак в доме, в котором она жила, благодаря химическому исследованию на стене обнаружена кровь. По сведениям журналистов, вся стена была залита кровью.