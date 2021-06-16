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Появилось видео и подробности последних минут жизни украинки перед падение с 5 этажа в Турции

16 июня 2021, 17:57

Мужчина утверждает, что пытался вытащить возлюбленную, но рука соскользнула, и та упала.

Анжелика Срабьянц
Анжелика Срабьянц умерла в Стамбуле / Фото instagram.com/dolce_lika

Украинка Анжелика Срабьянц упала с балкона в Стамбуле и погибла после ссоры с парнем-турком.

Момент трагедии попал на видео, и в сети появились кадры с последними минутами жизни 33-летней женщины.

Видео опубликовало турецкое издание Life Bursa Haber на своем YouTube-канале.

После гибели украинки полиция задержала бойфренда Бурака Эрджана, по подозрению в умышленном убийстве.

В зале суда мужчина рассказал, что в тот день пара отправилась в ресторан, где пообедали и выпили алкоголь. В это время между ними вспыхнула ссора из-за ревности.

"Выйдя из ресторана, мы взяли такси. Тем временем спор продолжался. Анжелика ударила меня кулаком. Она рассекла мне бровь. Когда она сказала, что хочет пойти в мой собственный дом, мы вышли из такси. Анжелика сняла обувь и побежала. Так что я последовал за ней. Когда мы вернулись домой, спор продолжился. Я тоже пошел в ванную. Когда я вышел, то увидел, что она висит на балконе. Я сразу включил видео своего мобильного телефона и начал запись", - сказал турок.

Бурак добавил, что хотел вытащить Срабьянц, но "не смог - она упала с балкона пятого этажа".

В двухминутном видео украинка, висящая на перилах балкона, зовет на помощь и плачет: "Бурак, Бурак... пожалуйста, пожалуйста..." Тот на английском языке говорит: "Приходи, приходи" (come, come), после чего на ролике виден только черный экран, но звук продолжается. Анжелика с плачем отвечает: "я не могу...", затем слышен звук падения.

Мужчина утверждает, что пытался вытащить возлюбленную, но рука соскользнула, и та упала. Также, по словам Бурака, Анжелика прежде предпринимала попытки совершить самоубийство - якобы резала себе вены.

В Турции Анжелика недолго работала моделью, потом была посредником, отправляя турецких студентов на учебу в Украину. А своему бойфренду помогала с дрессировкой собак.

Смерть украинки в Турции – что известно

Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей Бурак Эрджан.

Турецкие СМИ писали, что квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина.

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