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Загадочная смерть украинки из Сум в Турции: всплыли новые детали

16 июня 2021, 10:55

Друзья погибшей Анжелики Срабьянц говорят, что ее бойфренд Бурак Эрджан был ревнив. Девушка любила его, но признавалась, что мужчина мог над ней издеваться.

Анжелика Срабьянц
Анжелика Срабьянц погибла в Турции - девушка выпала из окна / Фото instagram.com/dolce_lika

В Турции при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинка Анжелика Срабьянц. В момент смерти с ней в квартире находился ее бойфренд – гражданин Турции Бурак Эрджан. На данный момент его задержали и предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Как говорят знакомые погибшей девушки, она была добрым и хорошим человеком. Когда с ней общались в последний раз, она была в хорошем настроении, пишет КП в Украине.

Друзья украинки узнали о том, что она встречается с Бураком, осенью прошлого года. Вместе молодые люди не жили. У Анжелики в Стамбуле была своя съемная квартира, а у Бурака девушка бывала периодически.

По словам друзей, Анжелике нравилось, как мужчина за ней ухаживал, но позже начали происходить скандалы. Анжелика была очень красивой, эффектной и ухоженной девушкой, на нее обращали внимание, что, похоже, не нравилось Бураку. При этом уходить от ревнивого турка Анжелика почему-то не хотела, наоборот, говорила, что любит его.

"Пессимистических ноток в ее настроении редко можно было заметить. Но как появился у нее этот Бурак, она призналась, что он мог над ней издеваться", - рассказал собеседник издания.

Бурак Эрджан уверял полицейских, что Анжелика была склонной к самоубийству, даже якобы как-то пыталась перерезать себе вены, но друзья и знакомые украинки в это не верят.

Чем занималась Анжелика Срабьянц

Анжелика большую часть времени работала не моделью, как писали СМИ, а посредником. Она отправляя турецких студентов на учебу в Украину. Также девушка занималась фото- и видеосъемкой, помогала своему бойфренду с дрессировкой собак.

В 2012-2016 годах Срабьянц работала преподавателем в колледже Сумского аграрного университета, а позже – Сумского аграрного института. Она преподавала земельное и аграрное право, а также вела лекции для иностранных студентов на английском языке.

Украинка давно хотела переехать за границу и как-то поменять свою жизнь. До Турции Срабьянц сменила несколько стран, но потом задержалась в Стамбуле.

Смерть украинки в Турции – что известно

Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей Бурак Эрджан. Пара серьезно поссорилась на почве ревности, когда в такси возвращалась домой из ресторана. Скнадал продолжился и дома.

На допросе Эрджан заявил, что в квартире они были только вдвоем. Бурак заявил, что обнаружил девушку повисшей на балконе после того, как вышел из ванной. По словам мужчины, он хотел спасти Анжелику, но ее рука выскользнула и девушка выпала.

Турецкие СМИ писали, что квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина. На кадрах Анжелика якобы держится за перила балкона и кричит: "Бурак, Бурак", "пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". После это Анжелика срывается и с ужасным криком летит вниз.

На видео якобы виден момент падения. Вопрос в том, почему Эрджан записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку.

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