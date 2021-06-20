Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа

В Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения из многоэтажки / УНИАН

В Одессе трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, но чудом выжила. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Одесса как она есть.

Кроме того, сообщается, что событие произошло 19 июня, в новостройках жилого комплекса Радужный, где недавно родители ребенка приобрели квартиру.

"Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже", ‒ говорится в сообщении.

Происшествие не закончилось трагедией ‒ девочка упала на клумбу и осталась в живых.

Далее ‒ на место инцидента приехали медики. Забирать девочку в больницу они не стали.

Место инцидента / "Одесса как она есть"

Читайте такжеВо Львове выпал из окна и разбился насмерть двухлетний ребенок

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на седьмом этаже, выпал и разбился насмерть двухлетний ребенок.

Очевидцы утверждали, что во время трагедии отец малыша дома спал пьяный.

К слову, в Украине ответственность грозит за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство (статья 166 Уголовного кодекса).

За такое правонарушение суд может приговорить к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет или к лишению свободы на такой же период.