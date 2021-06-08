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Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер

8 июня 2021, 16:56
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Семья, где произошел трагический случай, считалась благополучной. Родители оставляли младшего на старших детей регулярно.

ребенок,младенец
Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер / Reuters

Трагедия произошла на Закарпатье – там в селе Обава Чинадиевской общины Мукачевского района родители оставили годовалого ребенка под присмотром старших детей. Малыш выпал из коляски, ударился и умер.

Как сообщает местное издание Mukachevo.net, горе случилось в понедельник, 7 июня. Родители оставили малыша в коляске и ушли. За ним должны были присмотреть старшие дети.

Через некоторое время соседи услышали крик и прибежали на помощь. Выяснилось, что ребенок выпал из коляски и ударился головой.

Малыша госпитализировали, однако врачи оказались бессильны. Ребенок умер в медучреждении.

Издание отмечает, что семья, где произошел трагический случай, считалась благополучной. Родители оставляли младшего на старших детей регулярно.

Однако все обстоятельства гибели ребенка будут выяснять правоохранительные органы.

Читайте такжеВ первый день жизни отказалась мать: младенца в пакете нашли на помойке в Ивано-ФранковскеНапомним, ранее трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.

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