Лупил по голове младенца: на Полтавщине "обкуренный" горе-отец убил сына, его наказали

На Полтавщине "обкуренный" горе-отец убил сына, его наказали / Pixabay

Случай, который поражает своей жестокостью, произошел в Лубенском районе Полтавской области – там отец жестоко убил сына. Малышу было всего 6 месяцев. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы, однако он обжаловал это решение в апелляционном суде Полтавы.

Как сообщает "Суспильное", убийство младенца произошло еще в ноябре 2019 года, однако в мае 2021 мужчина оспаривал свой приговор в суде. По данным следствия, горе-отец, будучи нетрезвым под действием наркотиков, по меньшей мере 9 раз ударил кулаком по голове своего полугодовалого сына. Когда его жена вернулась домой, то увидела ребенка без сознания. Она вызвала медиков, однако мальчик умер.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. В мае 2021 мужчина обжаловал решение в Полтавском апелляционном суде, однако судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Читайте такжеПуповина перекушенная: в Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бакРанее сообщалось, жителя Черниговской области, который хладнокровно зарезал 7-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение. Мужчину, который нанес своему чаду 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область шеи, туловища, рук и ног, признали невменяемым.