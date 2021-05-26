Нанес своему чаду 106 ударов ножом: на Черниговщине в "психушку" закроют убийцу 7-летнего сына

На Черниговщине в "психушку" закроют убийцу 7-летнего сына / mchildren.ru

Жителя Черниговской области, который хладнокровно зарезал 7-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение. Мужчину, который нанес своему чаду 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область шеи, туловища, рук и ног, признали невменяемым.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что 2 августа 2020 подозреваемый на поле вблизи 126-го километра автодороги "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" в направлении с. Скоренец Черниговского района причинил своему 7-летнему сыну не менее 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, в результате чего мальчик скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в фейсбуке.

Согласно данным прокуратуры, постановлением Черниговского районного суда удовлетворено ходатайство ювенального прокурора о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 31-летнего жителя города Прилуки за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения убийства не мог осознавать значение своих действий и руководить ими (находился в состоянии невменяемости). По своему психическому состоянию он представляет значительную общественную опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

После вступления определения суда в законную силу убийца сына будет госпитализирован в учреждение, где ему будут оказывать психиатрическую помощь со строгим наблюдением.

На время апелляционного обжалования указанного решения суда он будет находиться в Черниговской областной психиатрической больнице.

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