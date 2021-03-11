На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу / Скриншот из видео

В селе Счастливом Херсонской области полицейские нашли мертвой пропавшую без вести 7 марта семилетнюю школьницу Марию Борисову. Об этом сообщили представители Главка Нацполиции по региону.

"Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются", - заявили полицейские.

Сейчас правоохранители устанавливают причины смерти школьницы.

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Напомним, ранее сообщалось: