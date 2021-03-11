На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу

Полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой, которая пропала без вести несколько суток назад - 7 марта.
В селе Счастливом Херсонской области полицейские нашли мертвой пропавшую без вести 7 марта семилетнюю школьницу Марию Борисову. Об этом сообщили представители Главка Нацполиции по региону.
"Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются", - заявили полицейские.
Сейчас правоохранители устанавливают причины смерти школьницы.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
Автор: Дмитрий Видоменко