На Одесчине нашли тело пропавшей 11-летней школьницы

19 июня 2019, 21:51

Эта история, к сожалению, закончилась максимально трагическим образом

Девочка
Дарья Лукьяненко / Таймер

В населенном пункте Ивановка, что на Одесчине нашли мертвой пропавшую несколько дней назад 11-летнюю школьницу Дарью Лукьяненко.

По информации портала Таймер, труп девочки нашли в выгребной яме.

Позднее факт обнаружения тела Лукьяненко подтвердили в пресс-службе полиции. Далее выяснилось, что выгребная яма, в которой нашли мертвую девочку, находилась на приусадебном участке одного из домов села. 25-летний хозяин дома сейчас доставлен на допрос в отделение полиции. Его считают основным подозреваемым в убийстве.

Напомним, 12 июня Дарья Лукьяненко ушла ради посещения занятия в танцевальном кружке и не вернулась.  Ее начали искать полиция и волонтеры. Позднее первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на Facebook о том, что матери пропавшей школьницы позвонил неизвестный мужчина, и потребовал за освобождение Дарьи 10 тысяч долларов США.

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смерть девочка полиция Одесская область
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