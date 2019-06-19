На Одесчине нашли тело пропавшей 11-летней школьницы

Дарья Лукьяненко / Таймер

В населенном пункте Ивановка, что на Одесчине нашли мертвой пропавшую несколько дней назад 11-летнюю школьницу Дарью Лукьяненко.

По информации портала Таймер, труп девочки нашли в выгребной яме.

Позднее факт обнаружения тела Лукьяненко подтвердили в пресс-службе полиции. Далее выяснилось, что выгребная яма, в которой нашли мертвую девочку, находилась на приусадебном участке одного из домов села. 25-летний хозяин дома сейчас доставлен на допрос в отделение полиции. Его считают основным подозреваемым в убийстве.

Напомним, 12 июня Дарья Лукьяненко ушла ради посещения занятия в танцевальном кружке и не вернулась. Ее начали искать полиция и волонтеры. Позднее первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на Facebook о том, что матери пропавшей школьницы позвонил неизвестный мужчина, и потребовал за освобождение Дарьи 10 тысяч долларов США.