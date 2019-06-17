Пропала 11-летняя девочка под Одессой: не раз судимый отморозок запросил 10 тысяч долларов

Отморозки из тюрьмы пытались нажиться на пропаже девочки / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Четыре дня Одесская область стоит на ушах. В селе Ивановка по пути на танцевальный кружок пропала Дарья Лукьяненко. Девочка вела прямую трансляцию в Instagram и ее в этот момент кто-то окликнул.

Первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин 17 июня, в понедельник, рассказал, что маме пропавшей девочки позвонил некий мужчина, и потребовал за освобождение Дарьи 10 тысяч долларов.

"В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление отбросов, которые используют горе родителей для личного обогащения.

Вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка потребовал 10 000 долларов США", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам Аброськина, уже сегодня утром этот "24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области".

"Подонок объясняет, что это его товарищи из колонии попросили через "конференц-связь" связаться с родителями пропавшей девочки, чтобы заработать денег", - отметил он.

Также Аброськин добавил, что поиски девочки продолжаются, она исчезла среди дня 13.06.2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, в Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девочку.