С воздуха, на земле и под водой: в Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девочку

Дарина Лукьяненко не дошла из дома на кружок по танцам / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесской области на протяжении трех суток и днем, и ночью ищут пропавшую 11-летнюю Дарину Лукьяненко, которая в селе Ивановка ушла на секцию по танцам, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Как сообщает ТСН, в 14:00 ребенок попал на видео камер наблюдения около местного рынка, а затем связь прервалась, поскольку до танцев девочка так и не дошла.

Правоохранители и порядка пяти сотен человек прочесывают на протяжении нескольких дней лесополосы и поля, ищут с воздуха и под водой. Местный авиаклуб поднял в воздух самолеты с камерами на борту. К поискам подключились бойцы Нацгвардии, волонтеры, спасатели, местные жители Ивановки и из других населенных пунктов Одесской области.

"К расследованию указанного преступления привлечены лучшие следователи следственного управления", - заверил руководитель следственного управления ГУНП Украины в Одесской области Сергей Шайхет.

Местные жители уверяют, что ранее свободно отпускали в селе детей, а теперь шокированы произошедшим.

Это шок и стресс не только для родителей этой девочки, но и для нас всех", - говорит жительница села Ивановка Людмила Чернявская.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция ведет поиски пропавшего ребенка днем и ночью. Открыто уголовное производство. Правоохранители распространили приметы девочки: выглядит на 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, русые волосы, карие глаза. Одета была в белую футболку, светло-розовые шорты, черные босоножки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарины Лукьяненко, просят обращаться в полицию. Участники поисков не теряют надежду найти девочку живой и невредимой.

Напомним, в Сумской области пропали без вести женщина и ее знакомый, их кости нашли в печи родного брата пропавшей.