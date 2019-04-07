Убили ради видео: в Днепре поймали подонков, сбросивших человека с моста

Полиция расследует убийство человека в Днепре / УНИАН

Сотрудники полиции в Днепре задержали двух молодых людей, которые убили человека ради съемки на видео.

По данным первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, задержанные избили и сбросили в реку неизвестного.

"Вчера работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г.р., которые сбросили в реку неизвестного ради видео на телефон. Человек погиб", - сообщил Аброськин в Facebook.

Фейсбук В.Аброськина

Напомним, в супермаркете Киева парня убили ударом в лицо.