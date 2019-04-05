"Убийство одним ударом": в супермаркете Киева произошла трагедия

5 апреля 2019, 14:30

В столичном маркете злоумышленник ударил человека и ушел.

В супермаркете столицы погиб мужчина
В супермаркете Киева погиб мужчина / Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 4 апреля, в Оболонском районе Киева на Минском массиве в супермаркете в отделе хлебобулочных изделий произошла перепалка между двумя мужчинами, один из оппонентов ударил другого в голову и убил.

Трагедия произошла в супермаркете, расположенном в торговом центре Полярный по адресу ул. Петра Калнышевского, 2, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

Издание показало видео, на котором запечатлено, как мужчина возле отдела, где выпекают пиццу, ударил другого, пострадавший упал, его поднял стоявший рядом человек, а злоумышленник взял пиццу и ушел.

"Все бы ничего, но парень упал, а через некоторое время умер. Боец убежал. На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне", — говорится в публикации.Напомним, 15 марта в Днепровском районе Киева на Русановке 15 марта разгуливал мужчина с мачете и пытался пырнуть оружием прохожих. Позже злоумышленника с оружием поймали и угомонили правоохранители.

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Киев убийство супермаркет
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