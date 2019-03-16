"Вы все сдохните": в Киеве мужчина с мачете нападал на прохожих

В Киеве мужчина, вооруженный мачете, пытался ранить прохожих / Скриншот видео с youtube.com мачете

В Киеве на Русановке в пятницу утром, 15 марта, разгуливал мужчина с мачете и пытался пырнуть оружием прохожих.

Мужчину с мачете поймали, сообщила журналистка Екатерина Сергацкова, ссылаясь на очевидцев, в Facebook.

По словам свидетелей, после задержания мужчина орал: "Меня спасут, а вы все сдохните".

"…с Русановки сообщают очевидцы: чувак стоит прикованный наручниками к столбу, вокруг человек 15 полицейских, чувак орет…", — отметила Сергацкова.

Напомним, в январе в Киеве в одном из супермаркетов на Шулявке случилось чрезвычайное происшествие — обнаженный мужчина бегал возле прилавка с бананами и скрылся до приезда копов.