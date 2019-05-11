"Сжег в печи": на Сумщине мужчина "порешил" сестру и ее знакомого

На Сумщине мужчина убил свою сестру и ее знакомого, узнали правоохранители / УНИАН

В Сумской области пропали без вести женщина и ее знакомый, их кости нашли в печи родного брата пропавшей.

Брата погибшей задержали, позже он рассказал, что убил сестру и ее знакомого и сжег тела в печи, написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его данным, погибли женщина, 1981 года рождения, и мужчина, 1983 г.р., а задержанный, тоже 1983 г.р., ранее уже был осужден за убийство.

"…он был задержан при попытке выехать за пределы области. Этот мужчина… после задержания рассказал, что убил сестру и ее знакомого, которые пришли к нему гости, в ходе конфликта, после чего положил в печь и сжег", — сообщил Аброськин.

Ранее Вячеслав Аброськин сообщил, что в Днепре двое парней сбросили в реку неизвестного ради того, чтобы снять видео на телефон, человек погиб. Позже злоумышленников задержали правоохранители.