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Выдвинули сразу два жестких условия: поляки снова начали забастовку на границе

Даяна Швец
23 ноября 2024, 11:34обновлено 23 ноября, 12:05
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Фермеры предупредили, что готовы продолжать акцию до конца года в случае невыполнения их требований.
Выдвинули сразу два жестких условия: поляки снова начали забастовку на границе
На границе Украины снова начались польские протесты / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Коротко:

  • Вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини" поляки начали протест
  • Протестующие выдвинули два ультиматума
  • В случае невыполнения требований поляки угрожают протестами до конца года

В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали забастовку вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини". Об этом сообщает RMF24.

Как отметил соорганизатор акции, фермеры выдвинули два основных требования:

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  • сохранение в 2024 году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.
  • отказ Европейского Союза от подписания соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай).

"Мы стремимся надавить на власть, чтобы не допустить подписания этого соглашения", - заявил один из протестующих.

В ГПСУ подтвердили, что сегодня около 10.00 польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини".

"По предварительной информации акция продлится 48 часов с возможным продолжением. Сейчас накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков", - говорится в сообщении.

Детали акции и планы протестующих

Фермеры перекрыли национальную дорогу №28 возле железнодорожного путепровода на подъезде к Медике, блокируя движение грузовиков, следующих из Украины.

В то же время грузовики из Польши в Украину пропускают только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы и гуманитарный транспорт движутся беспрепятственно. Полиция обеспечивает движение альтернативными маршрутами, включая национальные дороги №77 и №28.

Фермеры предупредили, что готовы продолжать акцию до конца года в случае невыполнения их требований. Протесты будут продолжаться круглосуточно.

Разъяснения властей

Представитель Подкарпатского воеводства Бартош Губернат сообщил, что разрабатывается законопроект для сохранения налоговых ставок на уровне 2023 года, но из-за нехватки средств его рассмотрение было приостановлено.

Вместе с тем фермеры, пострадавшие от стихийных бедствий (град, наводнение) с потерями более 30% годового урожая, могут получить компенсацию от Агентства по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства. Выплаты покрывали третью и четвертую часть сельскохозяйственного налога.

Относительно соглашения с МЕРКОСУР, польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявлял, что его подписание не состоится.

Протесты польских фермеров - что известно

Как писал Главред, протесты фермеров продолжались несколько недель не только в Польше, но и во многих странах Европы. Участники требовали реформ в сфере сельского хозяйства, а также отказа от политики ЕС, в частности "Зеленого курса" и сельскохозяйственной стратегии Союза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос блокады границы должен решаться Польшей на общенациональном уровне.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к польскому правительству из-за протестов фермеров и блокирования границы. Он предложил президенту Польши Анджею Дуде и лидеру оппозиции Дональду Туску встретиться непосредственно на границе.

Однако 22 февраля Дональд Туск отклонил приглашение Зеленского о совместном визите.

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Что известно о польско-украинской границе?

Польско-украинская граница - граница между Украиной и Польшей, существующая формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть с 24 августа 1991 года. До 1991 года нынешняя польско-украинская граница была частью польско-советской границы и имела идентичное расположение. Длина границы составляет 535 км, сообщает Википедия.

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