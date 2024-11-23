Выдвинули сразу два жестких условия: поляки снова начали забастовку на границе

Коротко:
- Вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини" поляки начали протест
- Протестующие выдвинули два ультиматума
- В случае невыполнения требований поляки угрожают протестами до конца года
В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали забастовку вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини". Об этом сообщает RMF24.
Как отметил соорганизатор акции, фермеры выдвинули два основных требования:
- сохранение в 2024 году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.
- отказ Европейского Союза от подписания соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай).
"Мы стремимся надавить на власть, чтобы не допустить подписания этого соглашения", - заявил один из протестующих.
В ГПСУ подтвердили, что сегодня около 10.00 польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини".
"По предварительной информации акция продлится 48 часов с возможным продолжением. Сейчас накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков", - говорится в сообщении.
Детали акции и планы протестующих
Фермеры перекрыли национальную дорогу №28 возле железнодорожного путепровода на подъезде к Медике, блокируя движение грузовиков, следующих из Украины.
В то же время грузовики из Польши в Украину пропускают только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы и гуманитарный транспорт движутся беспрепятственно. Полиция обеспечивает движение альтернативными маршрутами, включая национальные дороги №77 и №28.
Фермеры предупредили, что готовы продолжать акцию до конца года в случае невыполнения их требований. Протесты будут продолжаться круглосуточно.
Разъяснения властей
Представитель Подкарпатского воеводства Бартош Губернат сообщил, что разрабатывается законопроект для сохранения налоговых ставок на уровне 2023 года, но из-за нехватки средств его рассмотрение было приостановлено.
Вместе с тем фермеры, пострадавшие от стихийных бедствий (град, наводнение) с потерями более 30% годового урожая, могут получить компенсацию от Агентства по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства. Выплаты покрывали третью и четвертую часть сельскохозяйственного налога.
Относительно соглашения с МЕРКОСУР, польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявлял, что его подписание не состоится.
Протесты польских фермеров - что известно
Как писал Главред, протесты фермеров продолжались несколько недель не только в Польше, но и во многих странах Европы. Участники требовали реформ в сфере сельского хозяйства, а также отказа от политики ЕС, в частности "Зеленого курса" и сельскохозяйственной стратегии Союза.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос блокады границы должен решаться Польшей на общенациональном уровне.
21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к польскому правительству из-за протестов фермеров и блокирования границы. Он предложил президенту Польши Анджею Дуде и лидеру оппозиции Дональду Туску встретиться непосредственно на границе.
Однако 22 февраля Дональд Туск отклонил приглашение Зеленского о совместном визите.
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Что известно о польско-украинской границе?
Польско-украинская граница - граница между Украиной и Польшей, существующая формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть с 24 августа 1991 года. До 1991 года нынешняя польско-украинская граница была частью польско-советской границы и имела идентичное расположение. Длина границы составляет 535 км, сообщает Википедия.
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