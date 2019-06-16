Исчезновение 11-летней девочки под Одессой: появились загадочные подробности

16 июня 2019, 22:54

Школьница по дороге вела трансляцию в Instagram.

Лукьяненко Дарья
Дарья накануне исчезновения вела трансляцию в Instagram / Фото: пресс-служба Нацполиции

В селе Ивановка Одесской области продолжаются пока безрезультатные поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала четверо суток назад по дороге на танцевальный кружок.

Как сообщает ТСН, родители начали звонить ребенку, когда она не вернулась домой вечером. Друзья рассказали, что на танцы в этот день девочка так и не пришла.

Возле рынка Дашу зафиксировала камера видеонаблюдения, поэтому поиски интенсивно ведут именно в этом районе. Жители близлежащих домов рассказали, что слышали крик примерно в тот момент, когда школьница теоретически проходила мимо.

"Был такой истерический крик, на который нельзя было не обратить внимания. Так кричат лишь при каких-то ситуациях, это – крик ужаса", – рассказала местная жительница Валентина Коренная.

Дедушка девочки Анатолий также живет неподалеку и тоже слышал крик неизвестного происхождения. Он подумал, что на какого-то ребенка напала собака. Однако, когда вышел на улицу со двора, то никого там не увидел.

"Добегаю до самой дороги, никого нет. Начал внимательно смотреть кусты, проверил заброшенный дом напротив. Там ни один кустик не поврежден. Крик был непрерывный, где-то с минуту", – отметил он.

Издание Думская впоследствии сообщило, что Дарья вела прямую трансляцию в Instagram и ее в этот момент кто-то окликнул. Однако сториз сохраняются в соцсети всего на протяжении суток, поэтому полиция сейчас пытается отыскать это видео.

Напомним, к поискам Дарьи привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывают все поля, посадки, овраги и заброшенные здания.

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