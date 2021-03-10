В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки

В Киеве покончила с собой 14-летняя девочка / facebook.com/vartovi.espreso

В Святошинском районе Киева девочка-подросток покончила с собой – выпрыгнула с последнего этажа высотки и погибла.

Счеты с жизнью на бульваре Кольцова свела 14-летняя школьница, сообщают Вартові еспресо в Facebook.

По их данным, до суицида девочка была на рисовании. По дороге с занятия она позвонила маме и сказала, что идет домой, однако туда так и не попала.

"После этого зашла в 18-этажный дом... оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа...", – отмечается в материале.

Приехавшие медики ничем не смогли помочь и только констатировали смерть школьницы.