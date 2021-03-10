В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки

В столице девочка покончила с собой на бульваре Кольцова.
В Святошинском районе Киева девочка-подросток покончила с собой – выпрыгнула с последнего этажа высотки и погибла.
Счеты с жизнью на бульваре Кольцова свела 14-летняя школьница, сообщают Вартові еспресо в Facebook.
По их данным, до суицида девочка была на рисовании. По дороге с занятия она позвонила маме и сказала, что идет домой, однако туда так и не попала.
"После этого зашла в 18-этажный дом... оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа...", – отмечается в материале.
Приехавшие медики ничем не смогли помочь и только констатировали смерть школьницы.
- Ранее стало известно, что в городе Боярка, который находится под Киевом, в лицее две ученицы 7 класса наглотались таблеток. Одна из лицеисток умерла, а вторая выжила, однако попала в реанимационное отделение больницы.
- Позже правоохранители выяснили, что девочки посмотрели видео из сервиса TikTok, в котором говорилось: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
- Ранее в Сети действовала виртуальная игра Синий кит, которая подталкивала несовершеннолетних к совершению суицида. В Украине, в частности и в Киеве был ряд самоубийств – дети выбрасывались из окон, некоторые записывали суицид на видео.
Автор: Екатерина Присяжнюк