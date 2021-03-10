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В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки

10 марта 2021, 08:48
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В столице девочка покончила с собой на бульваре Кольцова.

В столице покончила с собой девочка-подросток
В Киеве покончила с собой 14-летняя девочка / facebook.com/vartovi.espreso

В Святошинском районе Киева девочка-подросток покончила с собой – выпрыгнула с последнего этажа высотки и погибла.

Счеты с жизнью на бульваре Кольцова свела 14-летняя школьница, сообщают Вартові еспресо в Facebook.

По их данным, до суицида девочка была на рисовании. По дороге с занятия она позвонила маме и сказала, что идет домой, однако туда так и не попала.

"После этого зашла в 18-этажный дом... оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа...", – отмечается в материале.

Приехавшие медики ничем не смогли помочь и только констатировали смерть школьницы.

  • Ранее стало известно, что в городе Боярка, который находится под Киевом, в лицее две ученицы 7 класса наглотались таблеток. Одна из лицеисток умерла, а вторая выжила, однако попала в реанимационное отделение больницы.
  • Позже правоохранители выяснили, что девочки посмотрели видео из сервиса TikTok, в котором говорилось: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
  • Ранее в Сети действовала виртуальная игра Синий кит, которая подталкивала несовершеннолетних к совершению суицида. В Украине, в частности и в Киеве был ряд самоубийств – дети выбрасывались из окон, некоторые записывали суицид на видео.

новости Киева самоубийство
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