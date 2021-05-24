На Полтавщине в ванной утонул годовалый ребенок: тело обнаружил сожитель пьяной матери

На Полтавщине в ванной утонул годовалый ребенок / Reuters

Трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.

Как сообщает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на оперативные службы города, беда произошло 23 мая в одном из домов на проспекте Свободы. Тогда же медикам и поступило сообщение о трагической гибели годовалого ребенка. Оказалось, что младенец утонул в ванне. На месте врачи констатировали смерть малыша.

Отмечается, что "скорую" вызвал сожитель матери ребенка. По предварительной информации, мать ребенка, вероятно, находилась в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области, правоохранителям около 22 часов поступило сообщение от 35-летнего кременчужанина, что в квартире, в ванной, он обнаружил тело годовалого малыша.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции и медики, констатировали смерть ребенка. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Следственным полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время выясняются детали ситуации.

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