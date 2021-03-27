Под Харьковом горе-мать выбросила младенца в туалет на вокзале

На Харьковщине женщина родила в общественном туалете и выбросила ребенка / Reuters

В Харьковской области полиция задержала женщину, которая пыталась убить своего новорожденного ребенка. Горе-мать бросила младенца в выгребную яму на железнодорожном вокзале.

Мальчик выжил, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Инцидент произошел в поселке Панютино, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение поступило полицию рано утром в субботу, 27 марта. Заявительница утверждала, что в яме туалета в Панютино плачет ребенок. Работникам ГосЧС удалось вытащить младенца, завернутого в целлофановый пакет. Сейчас малыш находится в реанимационном отделении больницы.

Личность матери уже установили, ей 41 год. У нее есть муж и четверо детей. Сейчас она находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним: