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Еще с пуповиной: в Киеве мужчина нашел труп младенца в мусорном баке

15 января 2020, 09:10

Мертвого ребенка случайно обнаружил местный житель.

ребенок,младенец
Медикам не удалось спасти малыша / Reuters

Около полуночи во вторник, 14 января, в Соломенском районе Киева обнаружили жуткую находку - в мусорном контейнере лежал мертвый младенец. Труп ребенка обнаружил местный житель.  

Инцидент произошел на улице Героев Севастополя, 22. Мужчина перебирал бутылки в мусорном баке.  Среди хлама он увидел странный пакет. Развернув его, он и увидел тело ребенка, пишет Информатор.  К сожалению, младенец, который был с пуповиной, уже не подавал признаков жизни. Медикам, которые прибыли на место событий,  не удалось спасти малыша. 

Правоохранители выясняют все подробности жуткого инцидента.

Напомним, 3 января в Днепре на мусорном полигоне Правобережный обнаружили пакет с мертвым младенцем. Труп ребенка обнаружил работник полигона. Младенец был замотан в тряпку и спрятан в пакет. На место происшествия вызвали медиков, но ребенка не подавал никаких признаков жизни. Причину смерти младенца установит медицинская экспертиза.

Киев труп младенец мусорный бак новости Киева
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