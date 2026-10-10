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Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм

Анна Косик
10 октября 2026, 08:33
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Магнитная буря красного уровня вскоре может обрушиться на планету.
Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм
Прогноз геомагнитной активности на 10–12 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как изменится геомагнитная активность на выходных
  • Какой силы будет магнитная буря на следующей неделе

Солнечная активность в ближайшие трое суток не порадует метеочувствительных людей. По данным meteoagent, сегодня, 10 октября, К-индекс поднялся почти до 5 баллов - 4,7, что соответствует средним магнитным колебаниям.

Солнечная вспышка С8 в субботу на желтом уровне. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, на зеленом уровне. Но вскоре ситуация ухудшится.

видео дня

В воскресенье, 11 октября, К-индекс останется на том же уровне, но уже с начала следующей недели Землю настигнет магнитная буря. 12 октября показатель повысится до 5,7.

Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм
Магнитные бури 10–12 октября / фото: скриншот

Когда закончится период магнитных бурь, начавшийся ещё в конце сентября, пока неизвестно.

Об источнике: Meteoagent

Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

  • слабости
  • сонливости
  • боли в спине и суставах
  • повышенном давлении
  • обострении хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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